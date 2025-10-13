Arunachal Jobs 2025 HLL Lifecare Limited Recruitment

Applications are invited for recruitment of various paramedical and administrative positions or jobs in HLL Lifecare Limited Arunachal Pradesh in 2025.
HLL Lifecare Limited Arunachal Pradesh is inviting applications from eligible candidates for recruitment to the posts or jobs of Pharmacists in 2025 for its AMRIT Pharmacy at Gyati Takka General Hospital, Ziro, Lower Subansiri, Arunachal Pradesh – 791120.
Name of posts :
- Assistant Pharmacist
- Pharmacist Grade IV
- Pharmacist Grade III
- Pharmacist Grade II
- Pharmacist Grade I
Qualification & Experience :
1. Assistant Pharmacist : D.Pharm/B.Pharm. Freshers can apply
2. Pharmacist Grade IV : D.Pharm/B.Pharm with minimum 2 years post qualification experience in retail pharmacy
3. Pharmacist Grade III : D.Pharm/B.Pharm with minimum 4 years post qualification experience
in retail pharmacy
4. Pharmacist Grade II : D.Pharm/B.Pharm with minimum 6 years post qualification experience
in retail pharmacy
5. Pharmacist Grade I : D.Pharm/B.Pharm with minimum 8 years post qualification experience
in retail pharmacy
Age: The maximum age limit for applying to the above positions is 37 years as of 01.10.2025.
Selection Procedure :
Candidates may appear for walk-in-interviews for the above positions on 15.10.2025. Venue is in AMRIT Pharmacy, Gyati Takka General Hospital, Ziro, Lower Subansiri, Arunachal Pradesh – 791120.
The selection process for the positions of Pharmacist (Grade IV to I) and Assistant Pharmacist comprises a written test and an interview.
The written test for all posts will consist of multiple-choice questions to be answered within 30 minutes. The maximum mark for the written examination is 50. There are no negative marks for wrong answers
How to apply :
Candidates must bring all their original certificates along with self-attested copies to prove age, qualification, mark sheets, experience certificates, latest salary certificate with break-up, Aadhaar, PAN, and recent passport-size photographs for verification. SC/ST/OBC (Non-Creamy Layer) candidates must produce their community certificate in original, issued by the concerned Revenue Authorities.
Detailed Advertisement : Click Here