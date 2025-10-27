Applications are invited for recruitment of 103 vacant positions or career in SBI in 2025.
State Bank of India (SBI) is inviting applications from eligible candidates for recruitment to the posts or jobs of Specialist Cadre Officers on contract basis.
Name of posts :
- Head (Product, Investment & Research)
- Zonal Head (Retail)
- Regional Head
- Relationship Manager-Team Lead
- Investment Specialist (IS)
- Investment Officer (IO)
- Project Development Manager (Business)
- Central Research Team (Support)
No. of posts :
- Head (Product, Investment & Research) : 1
- Zonal Head (Retail) : 4
- Regional Head : 7
- Relationship Manager-Team Lead : 19
- Investment Specialist (IS) : 22
- Investment Officer (IO) : 46
- Project Development Manager (Business) : 2
- Central Research Team (Support) : 2
Eligibility Criteria :
Head (Product, Investment & Research) : Graduation / Post Graduation from Government recognized University / Institution or Reputed Colleges. Minimum 15 years of relevant work experience in financial services, financial product development, investment advisory and private
Banking
Zonal Head (Retail) : Graduates from Government recognised University or Institution. Minimum 15 years of experience in managing sales in Wealth Management / Retail Banking / AMCs.
Regional Head : Graduates from Government recognised University or Institution. Post Qualification Experience of Minimum 12+ years of experience in relationship management preferably in wealth management with leading Public / Private / Foreign Banks / Wealth Management Firms / AMCs
Relationship Manager-Team Lead : Graduates from Government recognised University or Institution. Post Qualification Experience of Minimum 8 years in relationship management preferably in wealth management with leading Public/Private/Foreign Banks/ Broking/ Security firms/Asset Management Company (AMC).
Investment Specialist (IS) : A Professional Qualification in PG Degree or PG Diploma in Finance / Accountancy / Business Management/ Commerce / Economics / Capital Markets /Banking/ Insurance / Actuarial Science from recognised College / University or CA /CFA. Minimum 6 years of post-qualification experience as an investment advisor / counsellor /Officer/ part of product team in Wealth Management Firms / AMCs
Investment Officer (IO) : A Professional Qualification in PG Degree or PG Diploma in Finance / Accountancy / Business Management / Commerce / Economics / Capital Markets /Banking/ Insurance / Actuarial Science from recognised College / University or CA / CFA. Minimum 4 years of post-qualification experience as an investment advisor / counsellor /Officer/ part of product team in Wealth Management Firms / AMCs
Project Development Manager (Business) : MBA/PGDM from Government recognised University or Institution. Post Qualification Experience of Minimum 5 years in Bank/wealth Management firms/ broking firms.
Central Research Team (Support) : Graduate in Commerce/Finance/Economics/ Management/ Mathematics/ Statistics from Government recognized University or Institution. Candidate should have minimum work experience of 3 years in financial services providing support to Research / Publications/MIS departments
How to apply :
Candidates must register themselves online through the link available on SBI website https://sbi.bank.in/web/careers/currentopenings
ONLINE REGISTRATION OF APPLICATION & PAYMENT OF FEES: FROM 27.10.2025 TO 17.11.2025
Application Fees :
Rs. 750/- (Seven Hundred Fifty only) for UR/EWS/OBC candidates and no fees/intimation charges for SC/ ST/ PwBD candidates.
Detailed Advertisement : Click Here