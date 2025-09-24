Applications are invited for recruitment of 171 vacant positions or career in Indian Bank Assam in 2025.
Indian Bank Assam is inviting applications from eligible candidates for recruitment to the posts or career of Managers in various disciplines in 2025.
Name of posts :
- Chief Manager – Information Technology
- Senior Manager – Information Technology
- Manager – Information Technology
- Chief Manager – Information Security
- Senior Manager – Information Security
- Manager – Information Security
- Chief Manager – Corporate Credit Analyst
- Senior Manager – Corporate Credit Analyst
- Manager – Corporate Credit Analyst
- Chief Manager – Financial Analyst
- Senior Manager – Financial Analyst
- Manager – Financial Analyst
- Chief Manager – Risk Management
- Chief Manager – IT Risk Management
- Senior Manager – Risk Management
- Senior Manager – IT Risk Management
- Senior Manager – Data Analyst
- Manager – Risk Management
- Manager – IT Risk Management
- Manager – Data Analyst
- Chief Manager – Company Secretary
- Senior Manager – Chartered Accountant
- Manager – Chartered Accountant
No. of posts :
- Chief Manager – Information Technology : 10
- Senior Manager – Information Technology : 25
- Manager – Information Technology : 20
- Chief Manager – Information Security : 5
- Senior Manager – Information Security : 15
- Manager – Information Security : 15
- Chief Manager – Corporate Credit Analyst : 15
- Senior Manager – Corporate Credit Analyst : 15
- Manager – Corporate Credit Analyst : 10
- Chief Manager – Financial Analyst : 5
- Senior Manager – Financial Analyst : 3
- Manager – Financial Analyst : 4
- Chief Manager – Risk Management : 4
- Chief Manager – IT Risk Management : 1
- Senior Manager – Risk Management : 7
- Senior Manager – IT Risk Management : 1
- Senior Manager – Data Analyst : 2
- Manager – Risk Management : 7
- Manager – IT Risk Management : 1
- Manager – Data Analyst : 2
- Chief Manager – Company Secretary : 1
- Senior Manager – Chartered Accountant : 2
- Manager – Chartered Accountant : 1
Eligibility Criteria : As per Indian Bank norms
How to apply :
Candidates may apply online for the above posts through the website https://ibpsreg.ibps.in/ibasep25/
Closure of registration of application is 13th October 2025
Application Fees :
Rs. 175/- (inclusive of GST) for SC/ST/PWBD candidates (Only intimation charges)
- Rs. 1000 /- (inclusive of GST) for all others
Detailed Advertisement : Click Here